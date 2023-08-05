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Общество

Лишь 13% псковичей положительно относятся к кредитам на образование – опрос

У большинства псковичей негативное отношение к кредитам. Однако оценки займов на разные цели несколько отличаются. Так, к автокредитам негатива меньше, чем к кредитам на образование, цифровую технику и отпуск. Об этом сообщает сервис SupeJob.

Фото ПАИ

К кредитам на образование позитивно относятся 13% псковичей, еще 35% отзываются о них нейтрально. У автокредитов – 17% положительных оценок и 40% нейтральных. У кредитов на покупку новинок цифровой индустрии – 11 и 30% соответственно. К кредитам на отпуск положительно относится только каждый двадцатый, нейтрально – 25%.

Мужчины чаще оценивают кредиты отрицательно, особенно это касается займов на отпуск (63% против 51% среди женщин) и на покупку авто (43 и 32% соответственно). Среди тех, кто брал автокредиты, займы на гаджеты и отпуск, позитивных и нейтральных отзывов больше, чем среди тех, кто никогда не пользовался такими кредитными продуктами банков.

В сервисе отметили, что с кредитами на образование складывается следующая ситуация: положительных отзывов больше у тех, кто кредитовался (37% против 12% среди не кредитовавшихся), отрицательных – поровну (42 и 41%). «Знания и информация должны быть бесплатны»; «По моему мнению, в России кредит – это слишком дорогое и опасное дело, к сожалению», – прокомментировали свою позицию псковичи.

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