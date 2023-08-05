Усиление жары прогнозируют синоптики на территории Русской равнины

15:14, 05 августа 2023, ПАИ

Усиление жары прогнозируют синоптики на территории Русской равнины в эти выходные. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Интересно, что во многом усиление жары на Русской равнине будет связано с продвижением в регион гребня антициклона из Арктики. Дело в том, что этот очаг заключил в свою область воздух, прогревшийся в Средней Азии. Зной дополнительно усилит и поток средиземноморского тепла на периферии атлантического циклона, который сейчас захватил страны Восточной Европы. Из-за этих особенностей атмосферных процессов рекордная жара уже накануне охватила север Сибири и Русской равнины», – пояснили синоптики.

Также специалисты подчеркнули, что в ближайшие дни дневной зной продолжит крепнуть. «Уже к воскресенью раскалившийся воздух пробьётся на 800 км севернее – вплоть до линии Санкт-Петербург – Вологда!» – отметили синоптики.

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