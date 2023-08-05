Возложение цветов к братскому захоронению состоялось в Гдове
Братское захоронение в Гдове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Мемориальный комплекс находится в центре города.
В мероприятии приняли участие председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь и глава района Алексей Васильев.
Глава региона и официальные лица торжественно возложили цветы к захоронению.
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