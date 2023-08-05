Возложение цветов к братскому захоронению состоялось в Гдове

13:06, 05 августа 2023, ПАИ

Братское захоронение в Гдове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Мемориальный комплекс находится в центре города.

В мероприятии приняли участие председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области Елена Тимашова, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь и глава района Алексей Васильев.

Глава региона и официальные лица торжественно возложили цветы к захоронению.