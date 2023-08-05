Экскурсии по болоту, планетарий и танцы: что ждёт гостей фестиваля «Росянка Fest» в Бежаницах

13:13, 05 августа 2023, ПАИ

Фестиваль дикой природы «Росянка Fest» пройдёт в парке Усадище рядом с музеем Философовых в Бежаницах 19 августа. Начало мероприятий в 14:00, сообщили ПАИ в Полистовском заповеднике.

Фестиваль пройдёт в пятый раз. На праздник приедут ремесленники и специалисты в сфере сельского и экологического туризма из Псковской области. Они проведут творческие мастер-классы и мини-лектории на экологическую тематику. Участников фестиваля ждут мастер-классы по литью бумаги, созданию мягкой игрушки и открыток из цветов.

На площадке фестиваля установят мобильный планетарий. Там покажут фильмы о Земле, небесных телах и Вселенной.

Кроме того, специалисты Полистовского заповедника проведут экскурсии на болотце Озерки. Рядом с местом проведения фестиваля его гости смогут увидеть участок нетронутой природы, рассмотреть болотные растения, в том числе хищную росянку, узнать об экологии и образовании верховых болот, послушать болотных птиц и насекомых.

В этом году гостями фестиваля станут представители заповедников и национальных парков из Карелии, Новгородской и Томской областей. Они расскажут о территориях, которые сохраняют, а также проведут ряд акций. Васюганский заповедник организует небольшую лекцию об одном из самых больших болот в мире. Водлозерский национальный парк предложит составить мини-энциклопедию в технике оригами о животных и растениях Водлозерья. Рдейский заповедник проведёт викторину и покажет фотовыставку.

Гостей фестиваля ждёт площадка, посвящённая традиционной деревенской культуре и её творческому переосмыслению в проектах современных псковских художников. Ансамбль «Вольница» научит всех желающих народным танцам, песням и играм, а мастерская одежды Lubo-Dorogo проведёт показы дизайнерской одежды в русском стиле, серию лекций о бережном использовании ресурсов и мастер-классы по апсайклингу.

В завершение мероприятия участников праздника ждёт выступление духового оркестра и спектакль Народного театра из Локни.

Вход на мероприятия свободный.