На площадке строительства школы в Гдове увеличат число рабочих

13:51, 05 августа 2023, ПАИ

Ход строительства новой школы в Гдове на 825 мест проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Главу региона сопровождали председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь, глава Гдовского района Алексей Васильев и другие официальные лица.

По словам заместителя генерального директора ООО «Спецстрой» Мурата Озрокова, в ходе работ есть небольшое отставание. «Планируем компенсировать отставание добавлением людей, сейчас на объекте работают 44 человека и шесть единиц техники, идёт заливка бетона», – рассказал он. Мурат Озроков добавил, что число строителей планируют увеличить до 55-60 человек.

«Не подводите, объект важный и сложный», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Отметим, что строительство школы ведётся в рамках мероприятий по созданию новых мест регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года.