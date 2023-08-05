Ремонт улицы Харченко стартовал в Пскове
Подрядчик приступил к ремонту улицы Харченко в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Дорожные работы ведутся на участке от Ленинградского шоссе до дома № 27 на улице Харченко. На объекте рабочие уже отремонтировали водопропускную трубу.
По словам Бориса Елкина, сегодня дорожники укладывают основание из щебня. Завтра подрядчик начнёт устройство выравнивающего слоя асфальта, а затем будет укладывать верхний слой покрытия проезжей части и укрепит обочины.
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