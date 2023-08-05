Глухонемого псковича продолжает разыскивать полиция

15:58, 05 августа 2023, ПАИ

Полиция продолжает разыскивать 46-летнего Романа Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пскович с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, короткие, темные с редкой проседью волосы, высокий лоб, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос. Является глухонемым.

Был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утеплённые короткие сапоги с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Всех, кому что-либо известно о нахождении псковича, просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (911)-351-26-80 или 02.