Глухонемого псковича продолжает разыскивать полиция
Полиция продолжает разыскивать 46-летнего Романа Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Пскович с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, короткие, темные с редкой проседью волосы, высокий лоб, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос. Является глухонемым.
Был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утеплённые короткие сапоги с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.
Всех, кому что-либо известно о нахождении псковича, просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (911)-351-26-80 или 02.
Михаил Ведерников – жителям Гдова: Вместе мы заложили основу для уверенного развития муниципалитета