Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глухонемого псковича продолжает разыскивать полиция

Полиция продолжает разыскивать 46-летнего Романа Васильева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пскович с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, короткие, темные с редкой проседью волосы, высокий лоб, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос. Является глухонемым.

Был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утеплённые короткие сапоги с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Всех, кому что-либо известно о нахождении псковича, просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (911)-351-26-80 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 августа 2023

Михаил Ведерников – жителям Гдова: Вместе мы заложили основу для уверенного развития муниципалитета

05 августа 2023

Сбер: В Петербурге стартовал проект «Путешествуй по России»

05 августа 2023

Сотни псковичей выстроились в очередь за ухой на фестивале в Гдовском районе

05 августа 2023

Усиление жары прогнозируют синоптики на территории Русской равнины 

05 августа 2023

Мировой рекорд по приготовлению ухи побили в Гдовском районе

05 августа 2023

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с активом Гдовского района

05 августа 2023

Сертификат на семь миллионов рублей получил Гдовский район

05 августа 2023

Ремонт улицы Харченко стартовал в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...