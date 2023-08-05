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Культура

Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске

Военно-исторический фестиваль реконструкции и средневековой культуры «Железный град» проходит в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Зрителей ждут дефиле участников в исторических костюмах и доспехах, массовые сражения и состязания воинов, интерактивные площадки и мастер-классы для детей и взрослых, ремесленная ярмарка и старинная музыка.

  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника
  • Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске
    Фото: Пресс-служба Изборского музея-заповедника

В этом году выступают на фестивале сразу два фолк-коллектива – группа Spiritual Seasons и фолк-коллектив DarkRiver. В 16:30 на плато над Городищенским озером начался конный турнир. А с 18:00 до 19:00 здесь пройдет концерт старинной музыки.

«Приглашаем вас погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами средневековых воинов! До встречи в Изборске!» – подчеркнули в музее.  

Программу мероприятия можно посмотреть по ссылке. Также ранее псковичам объяснили, как добраться до локации фестиваля. 

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Фестиваль «Железный град» проходит в Изборске

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