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Главный тренер ФК «Псков» прокомментировал выездную игру в Петрозаводске

Главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев прокомментировал корреспонденту ПАИ выездную игру против «ГУОР-Карелия», которая закончилась со счётом 1:2 в пользу псковичей.

Фото: Андрей Лупанов

Главный тренер отметил, что игра прошла тяжело. «Видно, та домашняя игра на кубок сказалась. Плюс длительный переезд. А они так хорошо настроились. Но мы повели, затем второй мяч забили, но потом нелепый гол пропустили. Сразу игра опять обострилась. Они попытались зацепиться за ничью. Хотели сравнять. Но мы выстояли и сильно опасных моментов не допустили. Чувствуется, что наши ребята уставшие», – сказал он.

Также Игорь Васильев объяснил, почему в последних двух играх все голы были забиты после подачи с фланга: «Когда оборона такая насыщенная, через центр не пройдёшь. У нас есть кому играть головой впереди. Когда хорошие подачи идут, тогда есть моменты и голы».

Стоит отметить, что на игру в Петрозаводске «Псков» приехал поддержать фанатский сектор. «Ребята приехали со своими транспарантами. Молодцы! Им спасибо за поддержку. Наши игроки подошли после игры, поблагодарили», – подчеркнул главный тренер команды.

Напомним, что следующую игру ФК «Псков» проведёт дома на стадионе «Машиностроитель» 9 августа.

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