Восстановительные работы проводят в дедовичской деревне Липня после урагана

20:10, 05 августа 2023, ПАИ

Восстановительные работы проводят в дедовичской деревне Липня после урагана. Об этом сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня продолжаются восстановительные работы в деревне Липня. Работают две строительные бригады по ремонту жилых домов. Встретился с пострадавшими и строителями, оговорили организационные вопросы. Проверил качество выполняемых работ», – рассказал глава района.

Напомним, ранее ураганный ветер снёс крыши домов в Дедовичском районе. Больше всего пострадала деревня Липня, где ветром сорвало крыши домов и хозяйственных построек.