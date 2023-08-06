Эксперт прокомментировал электоральный рейтинг Михаила Ведерникова

12:11, 06 августа 2023, ПАИ

Руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков прокомментировал высокий электоральный рейтинг губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который, по данным исследования ИНСОМАР, составляет 85,8 %.

«В регионе улучшается качество жизни, социально-экономические показатели растут. Люди, конечно же, доверяют действующему губернатору, видят, какую громадную работу проделали он и его команда», – сказал эксперт в эфире авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

Илья Стрелков также напомнил цифры рейтингов остальных участников выборов в губернаторы. «Мы видим, что они небольшие: Пётр Алексеенко – 7 %, Антон Минаков – 5,5 %, Игорь Романов – 1,8 %», – привёл он данные.

«Начинается агитационный период, и они [оппозиционные кандидаты в губернаторы. – ПАИ] должны показать, как они будут вести себя на пике и окончании кампании. Пока мы видим, что Алексеенко [КПРФ] вял, он перестал появляться в публичных эфирах, возможно, побаивается вопросов про диплом Баева. Минаков начал работать в социальных сетях, вести стримы, которые начали привлекать внимание избирателей. Но пока за рамками минимальной агитационной работы ничего у них не происходит», – отметил Илья Стрелков.

Выборы губернатора Псковской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. В них участвуют четыре кандидата: Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).