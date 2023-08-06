Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте ведомства.

Он отметил, что День железнодорожника является праздником для огромной профессиональной команды, состоящей из высококлассных специалистов, работающих на общий результат, при этом осознающих свою личную ответственность за его достижение.

«Железнодорожники с большим уважением относятся к своему делу, неслучайно в отрасли так ценят корпоративные традиции, чтут профессиональные династии, передают мастерство от опытных наставников молодым специалистам. Одновременно с этим РЖД активно внедряет в свою работу современные цифровые технологии и новые формы обслуживания пассажиров, модернизирует подвижной состав, расширяет маршрутную сеть. Именно благодаря этому грамотному сочетанию традиций и новаторства железнодорожный транспорт с каждым годом становится всё более комфортным и безопасным», – сказал Алексндр Котов.

Также он поблагодарил руководство Октябрьской железной дороги за конструктивное сотрудничество с регионом, а всех псковских железнодорожников – за слаженную и надёжную работу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 августа 2023

Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта

06 августа 2023

Эксперт прокомментировал электоральный рейтинг Михаила Ведерникова

06 августа 2023

Названы первые данные о количестве поданных на ДЭГ заявлений в Псковской области

06 августа 2023

Сотрудникам ж/д отрасли Псковской области вручили благодарственные письма правительства региона

06 августа 2023

До +33 градусов ожидается в Псковской области 6 августа

06 августа 2023

День железнодорожника отмечается в России 6 августа

05 августа 2023

Работы по благоустройству тротуарной зоны стартовали на улице Сизова в Великих Луках

05 августа 2023

Вторую блочно-модульную газовую котельную установили в посёлке Кунья


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...