Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта

13:24, 06 августа 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте ведомства.

Он отметил, что День железнодорожника является праздником для огромной профессиональной команды, состоящей из высококлассных специалистов, работающих на общий результат, при этом осознающих свою личную ответственность за его достижение.

«Железнодорожники с большим уважением относятся к своему делу, неслучайно в отрасли так ценят корпоративные традиции, чтут профессиональные династии, передают мастерство от опытных наставников молодым специалистам. Одновременно с этим РЖД активно внедряет в свою работу современные цифровые технологии и новые формы обслуживания пассажиров, модернизирует подвижной состав, расширяет маршрутную сеть. Именно благодаря этому грамотному сочетанию традиций и новаторства железнодорожный транспорт с каждым годом становится всё более комфортным и безопасным», – сказал Алексндр Котов.

Также он поблагодарил руководство Октябрьской железной дороги за конструктивное сотрудничество с регионом, а всех псковских железнодорожников – за слаженную и надёжную работу.