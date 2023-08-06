Борис Елкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожной отрасли

17:13, 06 августа 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта. Поздравление глава города опубликовал в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что в Пскове расположен крупный железнодорожный узел, который связывает город с Москвой, Санкт-Петербургом, Петрозаводском, Мурманском, Великим Новгородом, Республикой Беларусь и муниципалитетами региона.

«В Псковской области почти 5 000 человек связали свою жизнь с железной дорогой, обеспечивая безопасность грузовых и пассажирских перевозок, бесперебойную работу железнодорожного транспорта», – добавил Борис Елкин.