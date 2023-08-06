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Спорт

Наталья Спиридонова остановилась в шаге от призового места на чемпионате России по лёгкой атлетике

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова стала четвёртой на чемпионате России по лёгкой атлетике в дисциплине «прыжок в длину». Соревнования проходили в Челябинске. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Фото ПАИ

Наталье Спиридоновой не покорилась планка 1,91 метра. Таким образом, спортсменка остановилась на результате 1,89 метра.

«Пока не могу сказать, что именно не получилось. Скорее, не могла отпустить себя. Нужно было расслабиться, но что-то давило, – рассказала Наталья Спиридонова. – Во время неудачных попыток думала о том, что делала не так, где допустила ошибку, настраивалась взять высоту».

Также псковичка отметила, что у неё была психологическая загруженность. «Не знаю, может, не успела восстановиться после предыдущего старта, где установила личный рекорд», – сказала она.

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