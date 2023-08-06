До +23 градусов ожидается в Псковской области 7 августа
Переменная облачность ожидается в Псковской области 7 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и ливни. Днём будет преимущественно без осадков.
Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +18 до +23 градусов.
Атмосферное давление будет высокое.
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