Авария на центральном водопроводе произошла в Писковичах

19:36, 06 августа 2023, ПАИ

Авария на центральном водопроводе сетей холодного водоснабжения произошла в деревне Писковичи. Об этом сообщает глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на МУП «Колхоз имени «Залита».

«В результате выезда ремонтной бригады, в смотровом колодце у многоквартирного дома номер пять, из которого идёт утечка, аварийного участка не обнаружено, необходимо отключать воду и производить земляные работы рядом с колодцем, демонтировать пожарный гидрант внутри него. На эти работы, по предварительным оценкам, может потребоваться до восьми часов времени», – рассказала Наталья Фёдорова.

С учётом выходных дней, в предприятии решили не отключать холодное и горячее водоснабжение. Прекращение подачи воды потребителям произойдёт утром 7 августа.

По информации представителя МУП «Колхоз имени «Залита», срок ликвидации аварии в зависимости от сложности может занять от одного до двух дней. Во втором случае подача воды с понедельника на вторник будет организована с 17:00 до 07:00.