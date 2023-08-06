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IX Всероссийский съезд руководителей домов и центров народного творчества стартовал в Пскове

IX Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного творчества стартовал сегодня в Пскове. Об этом сообщает председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём телеграм-канале. 

Фото здесь и далее: телеграм-канал Ольги Тимофеевой

Руководители домов и центров народного творчества из 64 регионов России, в том числе из новых регионов РФ – Херсонской области, ДНР и ЛНР, а также из Республики Беларусь приехали в Псковскую область, чтобы обменяться опытом работы в сфере народного творчества.

«В своём выступлении я презентовала наши самые яркие проекты, направленные на популяризацию народного творчества Псковской области, в том числе проект мультипликационных фильмов «Наши краше», псковские народные сказки и мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга», – рассказала Ольга Тимофеева. 

Она также отметила, что по достоинству работу псковичей оценила директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова, которая является учредителем этого съезда.

«Псковская область всегда являлась истинной хранительницей русской традиционной культуры и уникальных особенностей многих народов, проживающих на этой территории», – сказала Тамара Пуртова.

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