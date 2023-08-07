Псковских школьников приглашают на экскурсии в Пушкинский заповедник

21:17, 06 августа 2023, ПАИ

Псковских школьников приглашают на экскурсии в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«В перечне экскурсий, билеты на которые можно оплатить посредством «Пушкинской карты», есть маршруты, не просто ориентированные на темы из разных учебных курсов, но и значительно дополняющие школьные и даже вузовские программы литературы и истории», – напоминают в заповеднике.

К такой экскурсии относят недавнюю работу музейных педагогов и методистов – маршрут «От Александра к Александру» (12+). «Речь идёт о двух великих российских Александрах – Невском и Пушкине, связанных не только общим именем, но и дальним родством», – говорится в сообщении.

Помимо этого, школьников ждут на литературной литературную экскурсию «Михайловские и тригорские реалии в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и экскурсию «Святогорская земля и древности края – их отражение в драме «Борис Годунов» для любителей истории (обе рекомендованы для слушателей старше 12 лет).

Всего заповедник предлагает порядка сорока обзорных и тематических экскурсий, выставок, музейных занятий и мастер-классов, на которые можно пройти по «Пушкинской карте». В музее подчеркнули, что далее этот перечень будет расширяться. Найти его можно по ссылке.