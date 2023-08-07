Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских школьников приглашают на экскурсии в Пушкинский заповедник

Псковских школьников приглашают на экскурсии в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

«В перечне экскурсий, билеты на которые можно оплатить посредством «Пушкинской карты», есть маршруты, не просто ориентированные на темы из разных учебных курсов, но и значительно дополняющие школьные и даже вузовские программы литературы и истории», – напоминают в заповеднике.

К такой экскурсии относят недавнюю работу музейных педагогов и методистов – маршрут «От Александра к Александру» (12+). «Речь идёт о двух великих российских Александрах – Невском и Пушкине, связанных не только общим именем, но и дальним родством», – говорится в сообщении.

Помимо этого, школьников ждут на литературной литературную экскурсию «Михайловские и тригорские реалии в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и экскурсию «Святогорская земля и древности края – их отражение в драме «Борис Годунов» для любителей истории (обе рекомендованы для слушателей старше 12 лет).

Всего заповедник предлагает порядка сорока обзорных и тематических экскурсий, выставок, музейных занятий и мастер-классов, на которые можно пройти по «Пушкинской карте». В музее подчеркнули, что далее этот перечень будет расширяться. Найти его можно по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Наше море» в лицах

06 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе

06 августа 2023

Летний музыкальный фестиваль прошёл в Опочецком районе

06 августа 2023

4 из 10 псковичей играют в компьютерные игры – опрос

06 августа 2023

Пропавшую пенсионерку ищут в Псковской области

06 августа 2023

Итоги Года культурного наследия народов России подвели в Пскове

06 августа 2023

Псковских школьников приглашают на экскурсии в Пушкинский заповедник

06 августа 2023

IX Всероссийский съезд руководителей домов и центров народного творчества стартовал в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...