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Итоги Года культурного наследия народов России подвели в Пскове

Директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова на открытии IX Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества подвела итоги Года культурного наследия народов России и обозначила задачи на перспективу. Об этом сообщает председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в своём телеграм-канале. 

Фото здесь и далее: телеграм-канал Ольги Тимофеевой

«В современных условиях одной из главных задач государственной культурной политики становится воспитание патриотизма, которое базируется на формировании верных морально-этических и нравственных ориентиров у детей и молодёжи посредством народного творчества. В рамках патриотического воспитания главная задача сейчас – это воспитание любви к своей малой родине», – пишет Ольга Тимофеева.

На съезде обсуждали новые традиции фестивального движения. В качестве примера Тамара Пуртова привела Всероссийскую детскую фольклориаду и Единый день фольклора. 

Важнейшим направлением деятельности обозначили укрепление сотрудничества с новыми регионами России, а именно интеграцию в общероссийский процесс методической работы в сфере народного творчества и клубной деятельности.

Другим направлением является развитие проектной деятельности. Тамара Пуртова призвала регионы активно участвовать в написании грантов. При этом особое внимание следует уделить поддержке и развитию семейного творчества, возрождению традиционных ремёсел, развитию волонтёрской деятельности и добровольческих инициатив.

Ещё одна задача – вовлечь молодёжь в активную работу по изучению, сохранению и возрождению нематериального этнокультурного достояния народов России.

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