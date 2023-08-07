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Общество

4 из 10 псковичей играют в компьютерные игры – опрос

Четыре из десяти псковичей играют в компьютерные игры. Об этом сообщает сервис SuperJob, который провёл опрос экономически активного населения города.

Фото: ПАИ

В той или иной мере компьютерными играми увлекаются 38 % псковичей: каждый девятый (11 %) играет ежедневно, каждый десятый (10 %) – несколько раз в неделю, 6 % – несколько раз в месяц и ещё 11 % – лишь несколько раз в год.

Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.

Псковичи чаще всего предпочитают «стрелялки» и/или «бродилки» (46 %), стратегии (40 %) и головоломки (34 %). Симуляторы интересны 25 %, приключения и квесты – 22 %, шашки, шахматы и нарды – каждому пятому (20 %). Карты и пасьянсы любят 16 %, ролевые игры – 14 %.

Каждый пятый пскович видит в компьютерных играх интересный вид досуга, ещё 21 % – способ ухода от реальности. Четыре из десяти опрошенных оценивают это хобби, скорее, негативно: 36 % считают его бесполезной тратой времени, а 4 % – опасным увлечением, которое может привести к психическим расстройствам.

Пользу в компьютерных играх видят 47 % опрошенных. В числе плюсов такого времяпровождения называют возможность отвлечься, развитие внимания и снятие стресса. 53 % считают игры бесполезными. Из минусов респонденты обычно выделяют риск развития психических расстройств, формирование у геймеров ложных представлений о мире и пустую трату времени. 

Мужчины играют в игры чаще женщин (49 против 26 %). Они чаще выбирают жанр экшен, стратегии и симуляторы, в то время как женщины – головоломки, приключения и пасьянсы. Видеть в компьютерных играх способ отдыха больше склонны мужчины, «убийцами времени» и побегом от реальности их чаще называют женщины.

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