До +34 градусов ожидается в Пскове сегодня

09:10, 07 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 7 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Днём преимущественно без осадков. Вечером по южным районам, ночью повсеместно пройдут кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Будет дуть ветер южных направлений умеренный, при грозе – порывистый.

Температура днём по региону составит от +29 до +34 градусов, ночью – от +12 до +17.

В Пскове погода днём ожидается без существенных осадков, ночью пройдут кратковременные дожди, гроза. Температура днём – от +32 до +34 градусов, ночью – от +14 до +16 градусов.

В Великих Луках вечером и ночью пройдут кратковременные дожди, гроза, возможны ливни. Температура днём – от +30 до +32, ночью – от +13 до +15 градусов.