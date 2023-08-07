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Общество

Псковичей призвали проверять информацию из «Википедии»

Псковичей призвали быть бдительными и проверять информацию из разных источников, размещённых в интернете. Об этом написал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

«Друзья, недавно прочитал об очередных штрафах за распространение недостоверной информации «Википедией» и сервисами Apple (подкасты). В основном, конечно, речь идёт об информации, связанной с СВО. Но я лично считаю, что отсутствие должной проверки информации, распространяемой подобными сервисами, является большой проблемой. Взять хотя бы историю про серебряные войны на Руси», – отметил Виталий Рахманов.

Он также поделился, что сталкивался с такими ситуациями, когда студенты бездумно копируют из «Википедии» текст на техническую тематику. «А он [текст. – ПАИ] не то что не соответствует действительности, его подправили маркетологи под возможности нового оборудования какого-либо бренда, и неизвестно, сколько пройдёт времени, пока неточности будут устранены. Особенно комично было, когда у одного из выпускников оказалось девять уровней в модели OSI вместо положенных семи. И да, как вы уже догадались, информацию он взял из «Википедии», – подчеркнул начальник управления.

Виталий Рахманов призвал быть бдительными и проверять информацию из разных источников, особенно когда речь идёт об исторических фактах. «Википедия, хоть и является очень полезным ресурсом, но иногда может содержать ошибочные или искаженные сведения. Помните, что все статьи в «Википедии» создаются и редактируются обществом и могут быть подвержены манипуляциям или предвзятости. Все пользователи должны быть критичными к информации, особенно важно это в отношении учебной и научной деятельности. Проверяйте факты, обращайтесь к достоверным источникам, а в случае сомнений – консультируйтесь с экспертами или специалистами, которые могут помочь разобраться в сложных вопросах», – заключил начальник управления.

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