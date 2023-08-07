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Общество

Почти треть подрабатывающих псковичей задумываются об увольнении ради фриланса

Почти треть псковичей (30 %), которые совмещают основную работу и подработку, задумываются об увольнении из найма ради полноценного фриланса. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Консоль.Про» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Почти каждый десятый (8 %) сотрудник, который имеет официальную подработку, считает самозанятость идеальным тест-драйвом работы на себя. Большинство опрошенных (41 %) считают подработку в качестве самозанятого хорошей возможностью зарабатывать больше денег. При этом почти каждый пятый (23 %) отмечает, что именно в найме работает ради денег, а как самозанятый – для души. 17 % уточнили, что услуги, которые они оказывают как самозанятые, – это их хобби, которое приносит доход. Более того, почти треть опрошенных (30 %) сообщили, что задумываются о возможности оставить постоянную работу в компании ради самозанятости, если «вторая работа» будет приносить больший доход.

При этом с начала 2023 года заработок в подработках в ряде отраслей уже заметно вырос. По данным hh.ru, с начала года медианная зарплата, которую работодатели предлагали за работу по совместительству, увеличилась. Например, в январе 2023 средний размер ежемесячного вознаграждения за подработку в Псковской области составлял около 50 500 рублей, а в июне 2023 – 59 600 рублей.

Пятая часть (20 %) опрошенных сотрудников заявили, что им комфортно совмещать две работы. При этом очень часто сотрудники совмещают две совершенно разные специализации. Например, 5,2 % опрошенных IT-специалистов подрабатывают преподавателями, репетиторами или тренерами. Среди опрошенных 5 % менеджеров по работе с клиентами подрабатывают копирайтерами, а 4,6 % специалистов по продажам также оказывают услуги креатора или контент-мейкера.

Подрабатывают копирайтерами 2 % опрошенных продавцов и примерно столько же маркетологов (2,4 %). Последние чаще других соглашаются на подработки по своей основной специализации – 8,4 % маркетологов и специалистов по рекламе признались, что помимо основного места работы применяют свои навыки на фриланс-проектах.

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