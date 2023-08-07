Участок улицы Горького в Пскове перекроют из-за ремонта теплотрассы

10:36, 07 августа 2023, ПАИ

Автомобильное движение ограничат в Пскове у перекрёстка улицы Горького и Интернационального переулка с 7 по 15 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

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Перекрытие дорог связано с заменой участка теплотрассы. Движение ограничат по правой полосе улицы Горького в районе перекрёстка улицы Горького и Интернационального переулка.

Псковичей призвали учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.