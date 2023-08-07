Работники культуры из России и Белоруссии побывали в Псковском музее

10:24, 07 августа 2023, ПАИ

Пленарное заседание IX Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества состоялось в Поганкиных палатах вчера, 6 августа. Возглавляли заседание директор Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба Псковского-музея заповедника.

В рамках деловой и дискуссионной программы руководители домов и центров народного творчества из 64 регионов России и Белоруссии обсудили тенденции развития культурно-досуговой деятельности и популяризации этнокультурного достояния народов России.

«Система домов и центров народного творчества – уникальное, не имеющее мировых аналогов, профессиональное сообщество, которое сохранилось, несмотря на все социально-экономические и исторические преобразования. Наши контакты с методическими центрами новых регионов не прекращались никогда, но сейчас они вышли на другой уровень», – отметила Тамара Пуртова.

В музее рассказали, что особое внимание эксперты уделили совершенствованию методов патриотического воспитания. Участники поделились опытом и презентовали успешные фестивальные и методические проекты, познакомились с учреждениями культуры Псковской области. Программа съезда также предлагает посещение Пушкиногорского и Печорского районов.

Помимо специалистов из России, перенимать опыт работы в сфере народного творчества приехали и работники культуры из новых регионов: Херсонской области, Луганской Народной Республики. В дни работы съезда будет подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова и Луганским центром народного творчества.