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Дыхание и успокоительные: псковичи рассказали о подготовке к собеседованию

Псковичи с большим заработком волнуются на собеседовании меньше. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Фото: ПАИ

В топе средств, которые помогают справиться со стрессом: позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью. Только 8 % псковичей признались, что очень волнуются перед собеседованием, еще 9 % просто волнуются. 22 % считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 13 % – низким, а 17 % – очень низким. Совершенно не беспокоятся перед интервью 28 % горожан.

Средняя оценка уровня стресса перед встречей с потенциальным работодателем составила 2,6 по 5-балльной шкале. При этом женщины волнуются сильнее мужчин (2,7 против 2,5 балла). Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше они беспокоятся перед собеседованием: если зарабатывающие менее 50 тысяч рублей оценили свои переживания в среднем на 2,8 балла из 5, то опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей – на 2,4 балла.

На первом месте среди методов, помогающих справляться со стрессом перед интервью, – самовнушение и позитивный настрой: о том, что в его случае это работает, сообщил каждый пятый (20 %). Также в топе правильное дыхание (11 %), подготовка к собеседованию (9 %), успокоительные (6 %). Каждому двадцатому помогает медитация или молитва, 3 % – сон. Алкоголь в борьбе со стрессом применяют также 3 % опрошенных. 2 % – кофе. Музыка и прогулки успокаивают по 2 % опрошенных, курение, чтение, еда и отдых – по 1 %. Еще 10 % назвали другие способы справиться со стрессом: упоминались репетиции диалога, беседы с близкими, друзьями и коллегами, чтение отзывов о компании и прочее.

В том, что успокоиться перед интервью им не помогает ничего, признались 27 %.

Самовнушение и правильное дыхание чаще выручает женщин, а алкоголь – мужчин: среди представителей сильного пола этим «успокоительным» пользуются 8 %. Тех, кто в подобных обстоятельствах не может справиться с волнением, также больше среди мужчин (29 % против 25 % среди женщин).

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