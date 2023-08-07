Основатели первой в России греческой сыроварни станут гостями программы на «Серебряном дожде»
Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семёнова и Сергея Пакреева – основатели первой в России греческой сыроварни «Тремпелис» Елена Климова и Ставрос Тремпелис.
Темы для обсуждения:
- Когда в Пскове откроется первая в регионе школа для сыроделов и чему в ней можно научиться?
- Чем греческих сыроваров привлекает Псковская область?
- Когда под Псковом на территории сыроварни откроется греческая таверна?
- В чём секрет успеха сыров, производимых под Псковом по уникальным технологиям?
- Когда греческие инвесторы начнут выращивать собственный скот и запустят производство молока?
Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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07 августа 2023
Основатели первой в России греческой сыроварни станут гостями программы на «Серебряном дожде»