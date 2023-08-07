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Семь пожаров ликвидировали в Псковской области за двое суток

Семь пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

5 августа в 8:09 в деревне Горбы Струго-Красненского района сгорела баня. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на входе в баню. Спасены два жилых дома.

В 18:28 в деревне Тупичино Красногородского района сгорело бесхозное строение. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Спасена баня.

6 августа в 0:50 на улице Пролетарской в Острове в жилом доме по всей площади сгорела кровля из-за короткого замыкания электропроводки.

В 1:34 на улице Октябрьской в деревне Славковичи Порховского района сгорела баня из-за короткого замыкания электропроводки внутри здания.

В 2:34 на улице Ленинской в деревне Серёдке Псковского района баня выгорела изнутри по всей площади, огнём уничтожена кровля.

В 3:13 на улице Шоссейной в Новосокольниках нежилой дом выгорел изнутри по всей площади, огнём уничтожена кровля. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В 9:48 в деревне Дрязженке Порховского района баня выгорела изнутри по всей площади, огнём уничтожена кровля. Причина – короткое замыкание электропроводки внутри здания.

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