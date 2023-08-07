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Спорт

Кубок 15-летия любительской футбольной лиги разыграют в Пскове

Кубок, приуроченный к 15-летию любительской футбольной лиги, разыграют на площадке лицея № 10 в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор соревнований Максим Станкевич.

Фото: группа любительской футбольной лиги в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования пройдут в традиционном формате 5 на 5 по правилам мини-футбола. Всего в турнире примут участие 16 команд, из которых сформируют четыре группы. Следующей будет стадия плей-офф, порядок которой станет известен позже.  

Отметим, что регистрация на соревнования закончилась, поэтому список участников окончательный.

Напомним, что недавно Максим Станкевич подвёл итоги чемпионата по любительскому футболу «Лига-1».

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