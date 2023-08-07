Кубок 15-летия любительской футбольной лиги разыграют в Пскове

13:01, 07 августа 2023, ПАИ

Кубок, приуроченный к 15-летию любительской футбольной лиги, разыграют на площадке лицея № 10 в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор соревнований Максим Станкевич.

Соревнования пройдут в традиционном формате 5 на 5 по правилам мини-футбола. Всего в турнире примут участие 16 команд, из которых сформируют четыре группы. Следующей будет стадия плей-офф, порядок которой станет известен позже.

Отметим, что регистрация на соревнования закончилась, поэтому список участников окончательный.

Напомним, что недавно Максим Станкевич подвёл итоги чемпионата по любительскому футболу «Лига-1».