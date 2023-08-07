Более трёх миллионов рублей украли мошенники у псковичей

14:28, 07 августа 2023, ПАИ

В общей сложности более трёх миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 34-летний пскович обратился к сотрудникам полиции, заявив о хищении 50 тысяч рублей. Мужчине поступило сообщение от имени знакомого с просьбой одолжить денег. Потерпевший решил помочь и перевел деньги по реквизитам банковского счета. И только позже пскович узнал, что стал жертвой злоумышленника.

Также 38-летнему великолучанину позвонил лжесотрудник полиции, который обещал предотвратить попытку несанкционированного оформления кредита. Мужчина выполнил указания мошенника и лишился почти 550 тысяч рублей.

Аналогичный звонок поступил 26-летнему псковичу 6 августа. Общение с мошенником обошлось потерпевшему в 372 тысячи рублей.

Помимо этого, 50-летняя женщина также доверилась лжесотруднику Центробанка и перевела лицам два миллиона 450 тысяч рублей.

За помощью к полицейским также обратилась 38-летняя великолучанка. Женщина решила заработать на финансовой бирже и перевела инвестиции неизвестному собеседнику. Но вместо заработка великолучанка лишилась более 260 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ. Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.