20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году

13:10, 07 августа 2023, ПАИ

20 человек заблудились в лесах Псковской области в этом году. Из них найдены были все кроме двоих, поиски продолжаются. Об этом сообщил врио начальника ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Ласточкин в эфире программы «Псковский телеграм Online» сегодня, 7 августа.

По его словам, самым активным периодом, когда в лесах теряются люди, является август. «В основном в группе риска пенсионеры старше 60 лет, дети и городские жители, которые не были в лесу и плохо ориентируются на местности», – отметил Андрей Ласточкин и добавил, что чаще всего люди теряются в Гдовском и Печорском районах.

Гость студии также рассказал, что за прошлый год в лесах региона заблудились 79 человек. Четверых из них не нашли, шесть погибли.