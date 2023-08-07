75% псковичей поддержали идею пересадить чиновников на отечественные автомобили

14:41, 07 августа 2023, ПАИ

75 % псковичей поддержали инициативу президента России Владимира Путина пересадить всех российских чиновников на отечественные автомобили. Об этом ПАИ сообщили в сервисе SuperJob.

«Пусть развивают российский автопром», «Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества», «Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера», – пишут респонденты. Чаще остальных за инициативу Владимира Путина выступают граждане старше 45 лет (78 %).

Против данного предложения высказались 12 %. «Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения», «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое», – комментируют несогласные псковичи.