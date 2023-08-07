Сшить сарафан для куклы приглашают псковичей

14:38, 07 августа 2023, ПАИ

Сшить сарафан для куклы приглашают всех желающих на мастер-класс, который состоится в псковском Доме ремёсел 12 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Мастер-класс пройдёт в преддверии Дня русского сарафана и начнётся в 13:00. Как сообщили в Псковском областном центре народного творчества, всем участникам необходимо принести с собой ткань (0,5 метра ситца, мелкий цветочный узор желателен), ножницы, нитки в тон ткани и иглу.

Вход бесплатный. Возраст участников от семи лет. Действует обязательная предварительная запись по телефону 62-23-34.

Ранее сообщалось, что псковичек приглашают принять участие в акции «Хожу в русском».