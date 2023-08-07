Заслуженный юрист России призвал псковских курсантов нести службу с честью

16:48, 07 августа 2023, ПАИ

Встреча первокурсников с заслуженным юристом РФ генерал-майором внутренней службы Иваном Волчковым прошла на загородной учебной базе Псковского филиала университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Ветеран рассказал молодым людям об истории создания образовательной организации: от специальной средней школы МВД, которую он возглавил в 1992 году, до Псковского юридического института ФСИН России и с 2013 года – Псковского филиала Академии ФСИН России, а с 15 марта 2023 года – Псковского филиала университета ФСИН России. Он также призвал первокурсников с честью выполнять свои служебные обязанности и выразил надежду, что все курсанты набора 2023 года справятся со всеми испытаниями.

В пресс-службе рассказали, что курсанты также поделились с почётным гостем впечатлениями от пребывания на загородной учебной базе и рассказали о первых трудностях службы и их преодолении.