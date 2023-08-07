Верховный суд запретил делать УЗИ без назначения врача

15:16, 07 августа 2023, ПАИ

Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по административным делам.

В документе отмечается, что ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации.

«Решение о возможности проведения УЗИ и конкретного метода (методов) принимает врач ультразвуковой диагностики с учетом обоснованности назначения, наличия медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению ультразвукового исследования, риска осложнений», – отмечается в документе.

Коллегия также подчеркнула, что направление лечащего врача должно быть надлежаще оформлено.

Суд рассмотрел иск женщины, которой врач в государственной поликлинике порекомендовал пройти УЗИ, но частная клиника, в свою очередь, отказалась делать его без предварительной консультации с их медиком. В итоге в учреждении не приняли рекомендацию врача – она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.

После этого пациентка обратилась в суд. По её мнению, достаточно предоставить информацию от врача, а частную клинику она может выбрать самостоятельно. Но суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.

В коллегии отметили, что доводы об излишнем обременении лиц, обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг, несостоятельны, так как именно лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья.