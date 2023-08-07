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Общество

Верховный суд запретил делать УЗИ без назначения врача

Верховный суд признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по административным делам.

В документе отмечается, что ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации.

«Решение о возможности проведения УЗИ и конкретного метода (методов) принимает врач ультразвуковой диагностики с учетом обоснованности назначения, наличия медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению ультразвукового исследования, риска осложнений», – отмечается в документе.

Коллегия также подчеркнула, что направление лечащего врача должно быть надлежаще оформлено. 

Суд рассмотрел иск женщины, которой врач в государственной поликлинике порекомендовал пройти УЗИ, но частная клиника, в свою очередь, отказалась делать его без предварительной консультации с их медиком. В итоге в учреждении не приняли рекомендацию врача – она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.

После этого пациентка обратилась в суд. По её мнению, достаточно предоставить информацию от врача, а частную клинику она может выбрать самостоятельно. Но суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.

В коллегии отметили, что доводы об излишнем обременении лиц, обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг, несостоятельны, так как именно лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья.

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