Псков и Великие Луки вошли в топ цифровых городов России

15:47, 07 августа 2023, ПАИ

Псков и Великие Луки вошли во всероссийский рейтинг по индексу цифровизации «IQ городов» за 2022 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Индекс рассчитывался для более чем 200 городов, которые участвуют в проекте Минстроя России «Умный город». Федеральный проект входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика».

В категории «Большие города» Псков занял 79-е место с индексом 46,19, а Великие Луки – 28-е место в категории «Административные центры» с индексом 43,57.

«В Псковской области мы активно используем цифровые возможности: жители онлайн голосуют за благоустройство территорий и участвуют в обсуждении инициатив, в городах устанавливаются системы безопасности с распознаванием лиц, «умные светофоры», которые регулируют движение транспорта, исходя из загруженности улиц, и «умные фонари». Общественный транспорт, здравоохранение, сфера ЖКХ тоже пополняются новыми цифровыми услугами», – отметил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Среди показателей, которые оценивались при расчёте индекса, – качество и доступность электронных услуг, возможность онлайн-записи к врачу в любую поликлинику города, а также вовлеченность жителей в решение вопросов городской среды с помощью электронных сервисов. Также учитывалось количество многоквартирных домов, подключенных к автоматизированной системе учёта потребления ресурсов.

Индекс «IQ городов» рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 2019 года.