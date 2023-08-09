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Спорт

Пскович завоевал три золота на открытом первенстве Белоруссии по гребле

Пскович Илья Безлук завоевал три золотых медали на открытом первенстве Белоруссии по академической гребле среди юниоров до 19 лет. Соревнования проходили в Заславле. Об этом сообщил директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Сергей Николаев

«Воспитанник нашей школы Илья Безлук в составе сборной России завоевал три золотых медали, – отметил Александр Белоус. – Я сперва даже не поверил. Одну золотую медаль он выиграл в двойке без рулевого, другую в четвёрке и ещё одну в восьмёрке. В трёх классах вместе со спортсменами сборной из других регионов он выиграл три золотых медали».

Фото ПАИ

Напомним, что недавно Илья Безлук и Михаил Морозов взяли золото на первенстве России по гребле.

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