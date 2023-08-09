Пскович завоевал три золота на открытом первенстве Белоруссии по гребле

15:46, 07 августа 2023, ПАИ

Пскович Илья Безлук завоевал три золотых медали на открытом первенстве Белоруссии по академической гребле среди юниоров до 19 лет. Соревнования проходили в Заславле. Об этом сообщил директор спортивной школы «Ника» Александр Белоус на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Воспитанник нашей школы Илья Безлук в составе сборной России завоевал три золотых медали, – отметил Александр Белоус. – Я сперва даже не поверил. Одну золотую медаль он выиграл в двойке без рулевого, другую в четвёрке и ещё одну в восьмёрке. В трёх классах вместе со спортсменами сборной из других регионов он выиграл три золотых медали».

Напомним, что недавно Илья Безлук и Михаил Морозов взяли золото на первенстве России по гребле.