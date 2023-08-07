Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя распространят на Псковскую область

 Министерство финансов внесло в правительство РФ проект постановления о распространении эксперимента по маркировке федеральными специальными марками (ФСМ) импортируемого в Россию алкоголя на Псковскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина. 

Фото: ПАИ

«Это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест», – отметили в Минфине. 

Сообщается, что на сегодняшний день маркировка алкогольной продукции ФСМ в рамках эксперимента осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края, в Республике Татарстан.  

Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 августа 2023

Когда закончится жара, рассказали псковичам

07 августа 2023

«Русское лето. ZaРоссию» вновь пройдет в Пскове

07 августа 2023

Член тайного ордена назовёт псковичам книги, которые стоит прочитать

07 августа 2023

Свою ферму откроют в Псковской области основатели первой в России греческой сыроварни

07 августа 2023

Студентка ПсковГУ примет участие во Всероссийском молодёжном форуме на Сахалине

07 августа 2023

Акцию «Бескорыстная дружба» провели сотрудники трёх ведомств в Пскове

07 августа 2023

Эксперимент по маркировке импортного алкоголя распространят на Псковскую область

07 августа 2023

Более 20 видов сыров изготавливают в греческой сыроварне в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...