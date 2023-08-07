Эксперимент по маркировке импортного алкоголя распространят на Псковскую область

17:49, 07 августа 2023, ПАИ

Министерство финансов внесло в правительство РФ проект постановления о распространении эксперимента по маркировке федеральными специальными марками (ФСМ) импортируемого в Россию алкоголя на Псковскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина.

«Это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест», – отметили в Минфине.

Сообщается, что на сегодняшний день маркировка алкогольной продукции ФСМ в рамках эксперимента осуществляется на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областей и Краснодарского края, в Республике Татарстан.

Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе.