Более семи тысяч человек посетили фестиваль «Железный град» в Изборске

17:16, 07 августа 2023, ПАИ

Более семи тысяч человек посетили XV фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который прошёл в Изборске 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

В этом году в фестивале приняли участие более 80 реконструкторов из разных уголков России.

В ходе мероприятия зрители смогли познакомиться с повседневной жизнью наших предков в военно-историческом лагере, расположенном в Изборской крепости, попробовать пострелять из лука, сфотографироваться в доспехах, продегустировать средневековые блюда и многое другое.

В неповторимую атмосферу Средневековья зрителям помогла погрузиться аутентичная старинная музыка, которая в этот день звучала и в Изборской крепости, и на плато над Городищенским озером. С концертной программой в этом году выступили фолк-группы Spiritual Seasons и DarkRiver.

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стал конный турнир, на котором храбрые рыцари и их прекрасные дамы продемонстрировали приёмы с различными видами вооружения в конном строю.

Как проходил фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», смотрите в нашем фоторепортаже.