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Общество

Акцию «Бескорыстная дружба» провели сотрудники трёх ведомств в Пскове

Сотрудники службы судебных приставов, УФСИН и таможни Псковской области в преддверии Всемирного дня защиты бездомных животных провели акцию «Бескорыстная дружба» и собрали помощь для подопечных приюта «Шанс» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Сотрудники ведомств передали сухой и влажный корм, консервы, крупы и субпродукты, алюминиевые миски, одноразовые пеленки, медикаменты, мягкие пледы и одеяла.

Отметим, на территории приюта на постоянной основе находится более 280 собак. «Сотрудники планируют продолжать совместное участие в подобных гуманитарных миссиях, привлекая неравнодушных сотрудников других ведомств, также призывают местных граждан навестить питомцев в приюте «Шанс» и порадовать их своим вниманием!» – отметили в пресс-службе УФССП. 

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