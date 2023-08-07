Велопробег до Белого озера состоялся в Идрице

20:03, 07 августа 2023, ПАИ

Сегодня в Идрице состоялся первый пробный велопробег до Белого озера. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

Озеро чистое, как стекло. Небольшая группа участников добралась до него за 50 минут. «Ждём вас вновь и надеемся, что в следующем пробеге будет участников больше», – сообщают велосипедисты.

Отметим, велопробег организован сотрудниками веломастерской, открывшейся в Идрице.