Велопробег до Белого озера состоялся в Идрице
Сегодня в Идрице состоялся первый пробный велопробег до Белого озера. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».
Озеро чистое, как стекло. Небольшая группа участников добралась до него за 50 минут. «Ждём вас вновь и надеемся, что в следующем пробеге будет участников больше», – сообщают велосипедисты.
Отметим, велопробег организован сотрудниками веломастерской, открывшейся в Идрице.
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