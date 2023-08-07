Газон укладывают на втором поле стадиона «Машиностроитель» в Пскове

22:31, 07 августа 2023, ПАИ

На запасном поле стадиона «Машиностроитель» в Пскове начались работы по укладке искусственного футбольного газона. Об этом сообщил президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что Российский футбольный союз в рамках работы по развитию в регионе детско-юношеского футбола принял решение о безвозмездном инвестиционном вкладе в размере более 17 млн рублей. На эти средства удалось приобрести футбольный газон, материалы для его укладки, футбольные ворота, скамейки для запасных игроков, а также мобильную раздевалку.

Кроме того, Александр Коновалов рассказал, что более 18 млн рублей выделили из средств муниципального бюджета на подготовку нулевого цикла.

Напомним, что недавно заместитель главы администрации города Виталий Сухинский объявил о том, что запасное поле на стадионе «Машиностроитель» планируют сдать в сентябре.