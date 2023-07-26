Второе футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в сентябре

21:13, 26 июля 2023, ПАИ

Тренировочное футбольное поле на стадионе «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в эксплуатацию в сентябре. Об этом заявил заместитель главы администрации города Виталий Сухинский в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Спортивные объекты такого рода кажутся простыми, но это не так. Сейчас подрядчик завершает работу по подготовке основания. Я думаю, что мы в сентябре сдадим этот объект, – отметил Виталий Сухинский. – Это немаленькое поле. По сути, это полноценное тренировочное поле 95 х 70 метров с профессиональным искусственным покрытием и выделенной под трибуны площадью».

Напомним, что создание ещё одного поля на стадионе «Машиностроитель» стало возможным благодаря программе Российского футбольного союза.