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Общество

Начинать сбор яблок советует сегодня народный календарь

Память святого Ермолая чтит сегодня православная церковь. Об этом сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

На Руси на Ермолая, как правило, выпадал тёплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. «Ермолай — хлеб прибирай», — говорили люди. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.

Поспевал и первый картофель. Из него нередко делали окрошку и винегрет. Для винегрета, например, брали отварной картофель, свёклу, белую фасоль и зелень; все это измельчали, заливали растительным маслом и подавали к столу — или самостоятельно, или с варёной говядиной.

Считалось, что на Ермолая «осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают». Или, как говорили знающие люди, «утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила». В этот день знахари выходили в леса и луга — запасти лечебные травы.

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