Начинать сбор яблок советует сегодня народный календарь
Память святого Ермолая чтит сегодня православная церковь. Об этом сообщает портал calend.ru.
На Руси на Ермолая, как правило, выпадал тёплый день, поэтому крестьяне торопились закончить жатву. «Ермолай — хлеб прибирай», — говорили люди. Начинался ранний сбор яблок, однако есть их еще было нельзя — нужно было дождаться Яблочного Спаса.
Поспевал и первый картофель. Из него нередко делали окрошку и винегрет. Для винегрета, например, брали отварной картофель, свёклу, белую фасоль и зелень; все это измельчали, заливали растительным маслом и подавали к столу — или самостоятельно, или с варёной говядиной.
Считалось, что на Ермолая «осенние марева по травам идут, целебную мощь травам дают». Или, как говорили знающие люди, «утром прохлада росяная листья наполняет, пыль омывает, а в полдень рождается в травах целительная сила». В этот день знахари выходили в леса и луга — запасти лечебные травы.
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