Шесть кандидатов будут бороться за пост главы Псковского района

09:52, 08 августа 2023, ПАИ

Завершилась регистрация кандидатов на выборы главы Псковского района. Всего за пост главы муниципалитета будут бороться шесть человек, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Так, от КПРФ на выборы идёт Михаил Вяткин, от «Единой России» – Наталья Фёдорова, от «Партии Роста» – Игорь Романов, от ЛДПР – Валерий Колтаков, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Николай Тарасов, от партии «Родина» – Юрий Шокуров.

Напомним, в Псковской области проходит 12 избирательных кампаний. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.