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Политика

Шесть кандидатов будут бороться за пост главы Псковского района

Завершилась регистрация кандидатов на выборы главы Псковского района. Всего за пост главы муниципалитета будут бороться шесть человек, сообщили ПАИ в избирательной комиссии Псковской области.

Фото ПАИ

Так, от КПРФ на выборы идёт Михаил Вяткин, от «Единой России» – Наталья Фёдорова, от «Партии Роста» – Игорь Романов, от ЛДПР – Валерий Колтаков, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Николай Тарасов, от партии «Родина» – Юрий Шокуров.

Напомним, в Псковской области проходит 12 избирательных кампаний. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

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