Конкурс инициативных проектов стартует в Псковской области

10:33, 08 августа 2023, ПАИ

Приём заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году, начинается в августе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Инициаторами проектов могут выступить инициативная группа граждан численностью не менее десяти человек, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населённого пункта.

В областном конкурсе участвуют проекты, прошедшие конкурсный отбор в муниципальных образованиях.

Приём документов местными администрациями муниципальных образований продлится с 14 августа по 29 сентября 2023 года. Представленные проекты должны быть ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования.

Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, для обсуждения и принятия решения о его поддержке.

Организатор областного конкурса – управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области. Контактные данные: 180001, Псков, улица Некрасова, 23, телефон: 8 (8112) 29-97-99, 29-98-00.

Порядок организации и проведения областного конкурсного отбора, требования к инициативным проектам, выдвигаемым для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета, форма паспорта проекта определены постановлением правительства Псковской области от 3 августа 2022 года № 101 «Об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета».

Заявки на участие в областном конкурсе представляются местными администрациями в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области» с 9 по 20 октября 2023 года.

Контактные данные Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»: 180007, Россия, Псков, улица Максима Горького, 1, корп. 8, оф. 213, контактный телефон: 8 (8112) 72-19-90, e-mail: asmopsk@mail.ru.