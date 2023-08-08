Очередной этап антинаркотической операции «Мак» начался в Псковской области

10:50, 08 августа 2023, ПАИ

Очередной этап антинаркотической операции «Мак» проводят сотрудники полиции с другими ведомствами на территории региона. Он продлится с 7 по 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 УК РФ. Виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет.

За непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1500 до 4000 рублей. Административный штраф в таком же размере или административный арест сроком до 15 суток также полагается за незаконное культивирование таких растений.

В УМВД также призвали псковичей обратить особое внимание на свои дачные участки, поскольку нередко злоумышленники выращивают мак именно на чужих грядках.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли и других наркосодержащих растений можно сообщить по телефону доверия УМВД – (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49, телефону дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области – (8112) 59-37-00.