Первый псковский триатлон на олимпийскую дистанцию обсуждают в медиацентре ПАИ

12:00, 08 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая первому в Пскове городскому триатлону на олимпийскую дистанцию, проходит в медиацентре ПАИ.

Когда и где пройдут соревнования, сколько человек примет участие, какие награды ждут спортсменов, почему одно из крупных предприятий области поддерживает это спортивное мероприятие, расскажут председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин, первый заместитель председателя Федерации триатлона Псковской области Артур Екабсон и титульный партнёр мероприятия, директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселёв.