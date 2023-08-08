Студенты ПсковГУ стали вожатыми на всероссийском конкурсе «Крепости России»

11:05, 08 августа 2023, ПАИ

Участники студенческих педагогических отрядов Псковского государственного университета выступили в роли вожатых на историко-культурном проекте – финале первой смены Всероссийского конкурса юных любителей военной истории «Крепости России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками тематического лагеря стали молодые люди от 14 до 17 лет из разных регионов России.

Музей-заповедник «Изборск» подготовил познавательно-развлекательную программу, включающую знакомство с разнообразными музейными экспозициями, экскурсии по Изборской крепости, посещение Словенских ключей и старинного Труворова городища. Участники проекта узнали, как работает кузница, научились плетению из бересты, сковали настоящие кольчуги, освоили изготовление народных кукол и талисманов, резьбу по дереву, технику вязания иглой и крючком.

Кроме того, для ребят были организованы интерактивные программы и большой фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град».

Отметим, что конкурс «Крепости России» организован Общероссийским общественным движением «Клубы исторической реконструкции России» совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Для участия в смене конкурсанты выполняли творческие задания, посвященные эпохе Развитого Средневековья.

Среди целей тематического лагеря «Изборская крепость» – развитие у детей и подростков интереса к национальной истории и культуре, к археологии, традициям и обычаям, народному творчеству, промыслам и ремеслам; укрепление здоровья посредством подвижных этнографических игр и исторических турниров; создание атмосферы, способствующей дружбе и сотрудничеству между детьми разных возрастов.