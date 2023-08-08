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Общество

Внештатную пожарную команду сформировали в Псковском филиале университета ФСИН России

Внештатную пожарную команду сформировали на загородной учебной базе Псковского филиала университета ФСИН России. В её состав вошли курсанты набора 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. 

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Пожарная команда будет нести вахту на загородной учебной базе ФСИН в период профессионального обучения первокурсников. С ними уже провели инструктивное занятие по ознакомлению с работой первичных средств пожаротушения, научили пользоваться огнетушителем и прокладывать пожарный рукав.

Грамотным действиям в случае возникновения пожара обучают всех курсантов, чтобы они могли в случае чрезвычайной ситуации слаженно и оперативно на неё реагировать, как это произошло в июне этого года при возгорании торфяника возле деревни Толба Псковского района. Тогда сотрудники и курсанты Псковского филиала университета ФСИН России вместе с пожарным расчётом Псковского района встали на защиту местного населения от пожара, локализовав очаг возгорания. 

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